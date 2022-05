“RealityOS” : l’annonce du casque de VR d’Apple n’a jamais été aussi proche

Le nom n’est pas directement associé à Apple. RealityOS aurait été déposé par une entreprise baptisée Realityo Systems LLC. Une entreprise qui a la particularité… de ne pas réellement exister. De plus, on retrouve la nomenclature utilisée (et surprotégée) par Apple depuis des années. À savoir :

iOS sur iPhone

iPadOS sur iPad

macOS pour les ordinateurs

watchOS pour l’Apple Watch

tvOS pour l’Apple TV

Le nom RealityOS serait donc une suite logique. Autre détail important : Apple a l’habitude d’enregistrer des noms quelques jours avant une Keynote. Ce fut le cas quelques jours avant l’annonce de macOS Yosemite et macOS Big Sur, deux noms enregistrés par une entreprise baptisée “Yosemite Research LLC.”

Enfin, sur certains documents (RealityOS ayant été enregistré aux États-Unis, mais également au Brésil, en Ouganda ou en Uruguay), on retrouve un logo familier, utilisant la police propriétaire d’Apple, à savoir San Francisco. Bref, il semble très plausible qu’Apple dévoile enfin son casque de réalité virtuelle ce 6 juin, lors de la Keynote d’ouverture de la WWDC.