Réalité virtuelle : Meta annoncera ses nouveautés le 11 octobre

La maison-mère de Facebook organisera le mois prochain une conférence baptisée " Connect ".

L’occasion d’en savoir plus sur l’avancée du Metaverse tant voulu par le PDG Mark Zuckerberg, et sur les nouveautés matérielles du groupe.

"Maintenant dans sa neuvième année, Connect réunit des développeurs de réalité augmentée/VR, des créateurs, des spécialistes du marketing et plus encore pour célébrer l'industrie et sa croissance, tout en explorant ce qu'il faudra pour donner vie au métavers. Nous commencerons par une keynote à ne pas manquer, y compris les leaders de l'espace AR, VR et XR, suivie de sessions en petits groupes pour les développeurs à la demande", explique Meta sur le site d’Oculus, la marque de réalité virtuelle du groupe.

Le nouveau casque de RA/RV, connu sous le nom de projet "Cambria", sera également présenté. Zuckerberg a d’ailleurs "teasé" le casque dans une publication Facebook. Selon les dernières rumeurs, le casque proposera un suivi facial et oculaire, et disposerait d’un écran à la résolution plus élevée. Logiquement, le prix augmentera. Actuellement l’Oculus Quest 2 est disponible à 399,99 dollars. Il faut donc s’attendre à un prix supérieur, qui pourrait bien frôler les 500 euros.