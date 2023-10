Réalité virtuelle et mannequins haute technologie : en France, la simulation perfectionne la formation médicale

Avec 51 espaces de simulation, le centre met une centaine de mannequins à disposition. Des étudiantes sages-femmes en plein exercice évoquent les avantages de ce matériel pour leur formation. "Le tout premier exercice c’était la prise de sang. C’est sûr que le faire sur une fausse veine, juste pour voir le matériel, bien organiser les choses dans sa tête, de voir la théorie avant de le réaliser sur une vraie personne, c’est plus pratique et cela donne confiance", raconte Camille, équipée des vêtements de protection pour incarner son futur rôle.

Dans la salle de naissance, une dizaine d’étudiantes sages-femmes en troisième année découvrent leur futur environnement de travail. Avec le même matériel qu’à l’hôpital, jusque dans les moindres détails. Les étudiantes vont s’entraîner sur des nourrissons de 2,8 kg, des mannequins de haute technicité, qui ressemblent à s’y méprendre à de vrais bébés. Et qui vont incarner différents scénarios de complications. Le formateur est Laurent Ghislain, pédiatre et responsable du service mobile d’urgences et de réanimation. "Tous les gestes que l’on va réaliser en salle de naissance sur un bébé qui ne va pas bien, on peut le faire sur ce mannequin d’enfant. On peut faire une ventilation, l’intuber, l’ausculter pour écouter son rythme cardiaque, sa respiration. On peut le voir changer de couleur, on peut l’entendre crier. C’est assez proche d’un bébé, sans avoir un vrai bébé. Ils apprennent sur ce mannequin les bons gestes à réaliser dans le bon ordre, et parfois dans l’urgence, car on peut reproduire ces situations".

C’est ce que souligne Emma, en 7e année de pédiatrie : "On apprend à gérer son stress sur les situations urgentes. Pour des professionnels qui seront en permanence dans les situations stressantes, cela leur permet d’être déjà confrontés à des situations de catastrophes, auxquelles on est rarement confrontés".