Réalité virtuelle et IA ressuscitent Van Gogh au musée d’Orsay

Plonger dans la palette de Vincent Van Gogh ou discuter avec l’avatar de ce monstre sacré est désormais possible dans une exposition faisant appel à la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, à partir de mardi au musée d’Orsay.

Intitulée "Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois", elle s’intéresse aux derniers instants de l’artiste, qui s’est suicidé dans un champ en 1890, à 37 ans, après y avoir peint 74 tableaux en 70 jours.

Pour la première fois, une cinquantaine de ces tableaux sont réunis. Parmi eux, le tout dernier, "Racines d’arbres", jamais exposé en France, et son célèbre "Champ de blé aux corbeaux", peint quelques semaines avant la tragédie, précise Emmanuel Coquery, commissaire de l’exposition avec l’historienne de l’art Nienke Bakker.

L’expérience physique des tableaux se prolonge par son pendant virtuel, interactif et sensoriel. Muni d’un casque de réalité virtuelle, le visiteur ouvre une porte et atterrit dans la salle à manger du Dr Gachet, médecin et ami de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, au nord de Paris. Sur la table, la fameuse palette, numérisée en haute définition, qui devient gigantesque, se transformant en un paysage mouvant, tout en amalgames de couleurs et empâtements. Guidé par la voix de Marguerite, la fille du docteur, dont Van Gogh a peint le portrait, le visiteur voit surgir l’église d’Auvers-sur-Oise, la touche, attrape des boules de couleur qu’il peut mélanger, avant de les voir se muer en traits et spirales, emblématiques de la technique du peintre. L’expérience, accompagnée des transcriptions pour piano de Franz Liszt des opéras de Wagner, compositeur préféré de Van Gogh, s’achève avec émotion dans des racines d’arbres qui plongent vers les profondeurs de la terre.

Cette séquence semble faire écho à l’état psychique du peintre : mélancolie, obsession de la mort mais aussi urgence à sublimer la vie. Avant d’arriver à Auvers-sur-Oise, il s’est tranché l’oreille et a fait plusieurs tentatives de suicide.