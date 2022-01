Réalité virtuelle, cryptomonnaie, blockchain, NFT : les "métavers" font rêver les entreprises... dont les Belges de Revomon

C'est le nouvel eldorado dont rêvent tous les grands acteurs du monde des nouvelles technologies : le métavers, un mot qu'on entend de plus en plus et qui désigne des mondes fictifs auxquels on accède le plus souvent avec un casque de réalité virtuelle.

Parmi tous ceux qui veulent profiter de la vague naissante, il y a des Belges, dont Jordan Ietri. Avec une quinzaine de collaborateurs, ce Liégeois a lancé en août dernier Revomon (mot-valise de "Revolution monster"), un jeu en réalité virtuelle librement inspiré des Pokemon.

Revomon se présente comme "un jeu en VR disposant d'un univers métavers, dans lequel les utilisateurs jouent en 'play-to-earn'. C'est à dire que plus ils évoluent dans l'univers Revomon, plus ils capturent des petits monstres, plus ils gagnent de $REVO, crypto-monnaie créée dans le cadre du jeu". VR, play-to-earn, crypto-monnaie... ça fait beaucoup de mots étranges en une phrase.

"C'est un jeu de monstres à collectionner", résume Jordan Ietri. L'accès à l'univers est gratuit, il suffit de disposer d'un casque de réalité virtuelle comme en commercialise l'entreprise Oculus pour y accéder. Ceux qui le souhaitent peuvent acheter des vêtements ou des accessoires après avoir converti de l'argent réel en argent virtuel (qui a son propre cours), comme cela se fait dans le très populaire jeu Fortnite où les transactions se font en V-Bucks.