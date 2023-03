Réalité virtuelle, augmentée ou mixte : quelles sont les différences ?

Avez-vous déjà entendu parler de réalité virtuelle, réalité augmentée ou réalité mixte ?

Alors qu’Apple prépare depuis plusieurs années son arrivée sur le terrain, et que Sony en remet une couche avec la sortie du casque PSVR 2, les termes réalité virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée sont plus populaires que jamais. Mais commet différencier ces trois technologies ? On vous explique tout.

La réalité virtuelle

Sans aucun doute la plus populaire et la plus connue des trois, la réalité virtuelle (RV, ou VR en anglais, pour Virtual Reality), consiste à afficher un environnement en 3D, dans lequel on peut évoluer, le plus souvent à l’aide d’un casque adapté. C’est le principe utilisé par le casque PSVR de Sony, ou ses concurrents sur PC comme le Meta Quest ou le HTC Vive.

Grâce à différents capteurs (gyroscopes, détecteurs de mouvements) placés dans les manettes ou sur le casque, les mouvements de l’utilisateur sont parfaitement reconnus et interprétés, ce qui renforce l’immersion. Principale ombre au tableau : la réalité virtuelle peut rendre malade certains utilisateurs sensibles. Il est également difficile (voire déconseillé) de l’utiliser pendant de longues sessions.