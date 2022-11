Réalité ou illusion ? Peut-on communiquer avec les morts ?

Nous sommes au mois de juin 1959 : pour les besoins d’un reportage, Friedrich Jürgenson, un réalisateur suédois enregistre des chants d’oiseaux aux environs de Stockholm. Il laisse tourner son magnétophone, et en réécoutant ses enregistrements plus tard, il est persuadé d’entendre, une voix, très faible et qui s’exprime en… Norvégien.

Bizarre ! Intrigué et pour en avoir le cœur net, il va multiplier ce genre d’enregistrements sonores à blanc, et il constate qu’il capte, enregistre de plus en plus voix différentes, dont celle de sa mère. Or sa mère est décédée depuis plusieurs années… Dès lors, il est certain qu’avec sa méthode, il parvient à enregistrer des voix qui viennent d’outre-tombe.