Réalité ou fiction ? Les 13 clefs pour s'y retrouver dans la série "1985"

La série 1985 rencontre un réel succès d’audience. Mais vous êtes nombreux à vous interroger sur ce qui correspond à la réalité dans cette fiction. Cet article est destiné à vous livrer les repères utiles. Car si le titre de la série "1985" se réfère aux attaques les plus meurtrières sur les Delhaize qui ont fait cette année-là 16 morts qui viendront s’ajouter à 12 autres victimes des années 82-83, la série diffusée sur la RTBF évoque également d’autres faits criminels qui ont défrayé la chronique dans les années 80 sans être judiciairement rattachés à l’affaire des tueurs du Brabant.

Si certaines pistes judiciaires suivies tendent à rapprocher certains de ces faits pour de troublantes coïncidences cela reste à ce stade des pistes hypothétiques. Mais l’enquête sur les tueries se poursuit et rien n’indique que de nouveaux éléments n’offriront pas d’autres éclairages sur ces faits déjà jugés.

Pensons à "l’affaire François" et les dérapages de son service des drogues en 1980 qui lance le premier épisode de la série ou encore l’étrange organisation du "WNP" qui apparaît au troisième épisode très inquiétant et dont certains membres ont été manipulés pour commettre crimes et délits dans les années 80 lors des premières attaques des tueurs. Et qui ont avoué avoir effectué des repérages sur les parkings de grandes surfaces. A quelle fin ? Pas de réponse jusqu’ici !

Ces deux affaires criminelles introduisent la série "1985". Le choix du scénariste a été de les placer ensemble dans une ligne du temps évoluant en parallèle avec celle des faits non résolus attribués aux tueurs du Brabant. Un choix qui sera contesté sans doute par les puristes de la procédure judiciaire.

Mais la justice peut-elle réellement se permettre dans ces affaires de trop critiquer ? Quarante ans après le départ de l’enquête, où en est la justice ? Que dire aux victimes sans être contraint de regarder ses chaussures ? Certains faits seront-ils reliés un jour au-delà de la fiction "1985"? Faute de suspects et de coupables identifiés, la modestie amène à répondre à l’impossibilité de conclure. L’enquête sur les tueries du Brabant n’a pas encore livré ses secrets.