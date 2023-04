Réalisez votre propre Liège-Bastogne-Liège, 24 heures avant les professionnels !

Une fois à Stavelot après la descente de la Côte de Stockeu, la distance la plus longue se confond avec la distance moyenne pour entamer le triptyque avec le célèbre Rosier, la Haute Levée et la Vecquée. La distance moyenne rejoint quant à elle la distance la plus courte juste avant la Côte de la Redoute pour entrer dans le final.

Depuis quelques années, cette finale se compose de la Côte de la Redoute, où le regretté Frank Vandenbroucke et Michele Bartoli se sont livrés un duel fascinant, avant d’arriver quelques kilomètres plus loin sur la redoutable Côte de la Roche-aux-Faucons. Avant de revenir sur Banneux, une dernière difficulté vous attendra en sortant de Tilff avec la Côte de Cortil. Ceux d’entre vous qui en auront encore sous la pédale à cet instant se sentiront les héros d’un jour en route vers l’arrivée à Banneux ! Infos et inscriptions sur www.lblchallenge.be.