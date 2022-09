Réalisez les meilleurs Gin-Tonic grâce à une appli iPhone belge !

Un gin et un tonic. La formule parait simple. Pourtant, chez les amateurs du doux breuvage, trouver l’alliage parfait est un graal en soit. Mais face au nombre croissant de Gin’s et de Tonics sur le marché, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Une petite boite carolo " REED " a décidé de prendre le taureau par les cornes et de proposer sur votre iPhone et Android, via une interface claire et lisible, tous les secrets d’un mixage réussi.

L’appli 100% belge a ainsi répertorié près de 1300 gins différents et une centaine de tonics. La base de données continue à s’étendre au quotidien.

Le fonctionnement de l’application est simple. Commencez par rechercher votre gin, votre garniture (les plantes qui vont l’aromatiser) ou votre tonic favori (ou simplement celui qui est dans votre frigo). Après quelques sélections du bout du doigt, l’appli vous propose les suggestions qui iront le mieux avec le breuvage choisi à l’origine. Vous voici donc éveillé à l’art de la mixologie !

Plus d’infos : http://www.ginventory.co/