Réaliser une compote de prunes

ETAPE 2

A partir d'ici, il faut la présence d'un adulte à vos côtés.

On va en effet enlever le noyau. Pour cela, munissez-vous d'un couteau bien aiguisé et d'une planche à découper. Attention, utilisez bien celui-ci en présence d'un adulte ! Tenez la prune entre le pouce et l'index et incisez la prune sur toute sa circonférence. Déposez le couteau. Prenez les deux parties de la prune entre vos mains et faites une rotation de vos mains dans un sens différent. La prune va s'ouvrir facilement et il ne vous restera plus qu'à enlever le noyau.