Réaliser des bouquets de fleurs séchées du jardin

Toutes les fleurs ne sont pas faites pour être séchées.

Voici une petite liste de variétés qui se trouvent facilement dans les jardins et qui se prêtent particulièrement bien à ce procédé : la Lavande, l’Immortelle, l’Hortensia, les céréales et graminées, le Chardon (comme l’echinops par exemple, qui apportera une touche graphique à votre bouquet), l’Achillée Millefeuille, la Cardère, la tanaisie etc.