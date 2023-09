Real Madrid - Union Berlin : les Merengue veulent poursuivre leur sans-faute sur la scène européenne (Direct commenté 18h45)

Malgré les départs de Karim Benzema, Marco Asensio et, dans une moindre mesure, d'Eden Hazard et les blessures de Thibaut Courtois, Vinicius et Éder Militão, le Real Madrid version 2023-2024 de Carlo Ancelotti multiplie les victoires cette saison.

C'est bien simple : les Merengue n'ont pas encore perdu le moindre point depuis le coup d'envoi de la Liga (15/15) et espèrent conserver leur brevet d'invincibilité lors de leur entrée en lice en Champions League, ce mercredi face à l'Union Berlin. Une rencontre à vivre en direct commenté dès le coup d'envoi, qui sera donné à 18h45 !

Les Madrilènes se sont trouvé un nouveau buteur en la personne de Jude Bellingham (5 buts en 5 matches), fraîchement arrivé en provenance du Borussia Dortmund cet été. Ce mercredi soir, l'international anglais retrouve une vieille connaissance de la Bundesliga, l'Union Berlin.

Buteur lors de la trêve internationale, celui qu'on présente déjà comme "l'héritier de Zinédine Zidane" tentera de poursuivre sur sa lancée sur la scène européenne.

Les Berlinois, eux, restent sur deux défaites compétitives en championnat. Ils avaient terminé à la 4e place de la Bundesliga la saison passée et vont donc découvrir la Champions League à Santiago Bernabéu face aux recordmen de victoires (14) en C1...