Ce premier trophée vient ponctuer une première partie de saison réussie des Madrilènes, leaders de la Liga avec 5 points d'avance (et un match de plus) sur Séville, qui semble déjà être son dernier rival pour le titre, l'Atlético et le FC Barcelone se trouvant respectivement à 16 et 17 points.

"Ce titre démontre que nous faisons un excellent travail. Après la défaite contre Getafe, il pouvait y avoir des doutes. Mais nous avons gagné contre Valence, le Clasico et aujourd'hui. Nous devons continuer sur cette voie", a expliqué le gardien, qui se tourne déjà vers le 8e de finale de coupe du Roi contre Elche, jeudi. "C'est un match important. Nous voulons atteindre la finale".