Real Madrid - Paris SG, le soir où tout peut basculer

La question de son avenir constitue l'une des trames de ce blockbuster européen, qui tient en haleine les supporters des deux camps. La "Maison blanche" espère recruter l'été prochain le joueur (23 ans) dont le contrat expire en juin, mais les dirigeants parisiens essayent toujours de le convaincre de prolonger.

"Il n'y a pas un joueur au monde qui ne voudrait pas jouer avec lui", a assuré le milieu madrilène Luka Modric.

Au-delà du futur de son meilleur joueur, le PSG joue très gros. Sportivement, il doit confirmer qu'il a les épaules assez solides pour jouer le titre, l'objectif suprême de son propriétaire qatarien.

La défaite à Nice (1-0), samedi en championnat, a rappelé les fragilités d'une équipe qui, à l'extérieur, n'a gagné aucun match de C1 cette saison (2 nuls, 1 défaite).

Mais Paris a montré, à l'aller, qu'il pouvait se remettre au niveau quand ça comptait.

La perspective de jouer la finale "à domicile", au Stade de France, à quelques kilomètres de leur Parc des princes, doit donner de la "motivation supplémentaire" aux Parisiens, selon Pochettino.

Or, depuis Dortmund en 1997, championne à Munich, aucune équipe n'a réussi à être sacrée en jouant la finale dans son pays. C'est dire l'ampleur de la tâche qui attend les coéquipiers de Marquinhos.

"Si on joue ensemble, on a des possibilité de gagner, pas seulement le match mais plus encore", est persuadé Neymar.