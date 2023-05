Real Madrid – Manchester City : l’expérience de Courtois pour stopper la fougue de l’insatiable Haaland

Ce mardi, le Real Madrid et Manchester City s’affrontent en demi-finale de la Ligue des Champions. Un duel synonyme de première rencontre entre Thibaut Courtois et Erling Haaland. Le gardien des Diables Rouges a l’habitude de briller dans les grands rendez-vous et avait d’ailleurs été élu homme du match lors de la finale de LDC remportée par les Merengue la saison dernière.

Mais face à lui, c’est le cyborg norvégien qui se dresse. Un homme qui ne vit que pour le but et surtout pour la Ligue des Champions. Il avait d’ailleurs révélé en 2019 utiliser la musique de la LDC comme réveil.

Thibaut Courtois est désormais un habitué de la coupe aux grandes oreilles. Demi-finaliste en 2021, vainqueur en 2022, le Real est demi-finale pour la troisième fois consécutive en 2023. A chaque fois, le gardien des Diables rouges était entre les perches de la maison blanche et s’est montré décisif.

Des grands noms se sont heurtés à Courtois, mais Haaland semble parti pour battre tous les records et rien ne semble lui faire peur. A 22 ans, il compte déjà 35 buts en Ligue des Champions et est aux portes d’entrer parmi les 20 meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. Sa précocité est presque effrayante et éclipse les plus grands. Avec 25 buts sur ses 20 premiers matchs de Ligue des Champions, Haaland bien loin devant les 8 réalisations de Messi et encore plus loin de Cristiano Ronaldo qui n’avait pas trouvé le chemin des filets lors de ses 20 premières rencontres.

Courtois contre Haaland c’est également un duel entre l’expérience et la fougue. Le palmarès du gardien du Real n’est plus a présenté, il a tout gagné ou presque. Haaland, lui, a les crocs. Hormis deux championnats d’Autriche avec Salzbourg et une Coupe d’Allemagne avec Dortmund, le Norvégien n’a pas encore beaucoup connu les joies de la victoire et espère bien s’offrir quelques titres avec City, à commencer par la Ligue des Champions, son obsession.

Une des clés de la rencontre repose donc certainement dans les mains de Thibaut Courtois. S’il parvient à jouer son rôle de muraille face au serial buteur norvégien, le Real aura sans doute fait une partie du travail pour se qualifier pour une nouvelle finale, même si évidemment Haaland ne constitue pas le seul danger du collectif bien huilé de Manchester City.