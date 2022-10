Real Madrid - FC Séville : le Real aligne une dixième victoire en onze matches, Hazard reste sur le banc

Le Real Madrid, leader autoritaire de Liga, s’est imposé 3-1 ce samedi soir à domicile face au FC Séville. Face à une équipe andalouse accrocheuse, les Madrilènes ont fait la différence dans le dernier quart d’heure. Avant le match du FC Barcelone, le Real s’isole en tête avec six points d’avance (31). Séville reste quatorzième, mais pourrait encore chuter en fonction des résultats de ce dimanche.

Pour ce match, Carlo Ancelotti aligne du grand classique. Parmi les titulaires habituels, seul Karim Benzema, victime d’une fatigue musculaire à la cuisse gauche, est forfait. C’est Rodrygo qui le remplace à la pointe de l’attaque, Eden Hazard devant à nouveau prendre place sur le banc de touche. Du côté de Séville, Adnan Januzaj commence à nouveau sur le banc.

Avant la rencontre, le Ballon d’Or Karim Benzema et Thibaut Courtois, vainqueur du trophée Yachine, ont été célébrés par le stade Santiago Bernabeu, en présence de Zinédine Zidane.

Le match démarre sur les chapeaux de roue. Dès la cinquième minute de jeu, Modric pousse au fond des filets une offrande de Vinicius, auteur d’un joli numéro sur son flanc gauche (5ème). Les Madrilènes prennent le contrôle de la rencontre et acculent les Sévillans dans leur camp. Alaba est proche de doubler la mise au quart d’heure de jeu mais son coup franc passe de peu à côté des cages de Yassine Bounou. Les Sévillans ne parviennent pas à inquiéter Thibaut Courtois, de retour de blessure. Le Belge s’interpose toutefois juste avant la mi-temps sur une frappe sèche de Jesús Navas.

Dès l’entame du second acte, la Casa Blanca tente d’asphyxier les Andalous, mais peine à se créer des occasions. Et c’est finalement Séville qui réveille le Santiago Bernabeu ! Idéalement servi dans la surface par son compatriote Gonzalo Montiel, Erik Lamela trompe subtilement Courtois, sorti dans ses pieds (54ème). Les Sevillistas ne sont pas rassasiés et repartent à l’attaque, mais l’envoi de Lamela des 20 mètres manque le cadre. Quelques minutes plus tard, Vinicius parvient enfin à s’approcher des cages adverses sur une déviation lumineuse de Rodrygo, mais est bien gêné par la sortie de Bounou.

Le match bascule à l’approche des dix dernières minutes. Lucas Vazquez, tout juste monté au jeu, conclut tranquillement un service pafait de Rodrygo (79ème). Quelques instants plus tard, Valverde scelle la victoire madrilène d’une frappe à distance lumineuse qui trouve la lucarne sévillane (81ème). 3-1, le match est plié et le Real peut se permettre de gérer. Dixième victoire en onze matches de Liga pour les hommes de Carlo Ancelotti, trop forts pour les autres en ce début de saison.

Côté belge, Adnan Januzaj et Eden Hazard sont restés sur le banc toute la rencontre.