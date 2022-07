Real Madrid : Eden Hazard, très affûté, s’amuse à l’entraînement

La Liga reprendra ses droits le 12 août prochain et le Real Madrid d’Eden Hazard et Thibaut Courtois entamera sa saison deux jours plus tard face à Almeria. Les troupes de Carlo Ancelotti sont donc en train de préparer l’exercice à venir avec pour premier objectif trois matches amicaux fin juillet et en point d’orgue la finale de la Super Coupe d’Europe contre l’Eintracht Frankfurt.

Les joueurs s’affairent actuellement pour tenter de performer au mieux lors de la grosse saison qui s’annonce. Et le Real a publié une brève vidéo d’un entraînement du Real où l’on peut notamment y voir Eden Hazard, particulièrement affûté, inscrire un joli petit but dans la lucarne. Le Belge semble en forme et prêt à en découdre après plusieurs saisons de frustration depuis son arrivée à Madrid alors que des rumeurs en Espagne affirment que le club a ouvert la porte à un transfert du joueur dès cet été. Lui veut s’imposer et répondre enfin aux attentes qui pèsent sur ses épaules. Il semble en bonne condition pour y parvenir mais il n’a peut-être pas toutes les cartes en mains. En attendant, fidèle à lui-même, il continue à s’amuser à l’entraînement.