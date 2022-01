Pour le 150e match comme entraîneur du Real Madrid dans sa longue carrière, Carlo Ancelotti s’est vu offrir une victoire à l’arraché. Isco et Eden Hazard, tous deux montés en cours de match et peu utilisés par le technicien italien, ont renversé une situation bien compliquée. En effet, à la 103e minute de jeu, les Madrilènes étaient réduits à dix et menés d’un but. Isco a d’abord égalisé avant qu’Hazard ne double la mise et n’offre la qualification pour les quarts au Real.

De quoi largement satisfaire le coach : "Cette équipe n’abandonne jamais, ces joueurs n’abandonnent jamais. En réalité, cette rencontre est vraiment celle qui me rend le plus heureux depuis le début de la saison. On a gagné beaucoup de matches, en jouant très bien, mais celle-ci, vu le scénario, avec deux buts marqués par des joueurs qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu. Ça représente beaucoup, et cela veut aussi dire que cet effectif, cette équipe, est en pleine santé !"