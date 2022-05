Real Madrid - Betis Séville : Courtois titulaire, Hazard sur le banc (Direct commenté 21H)

Alors que la finale de la Ligue des champions approche à grand pas, le Real Madrid se prépare tranquillement depuis plusieurs semaines déjà. Le titre en poche depuis le 30 avril et la qualification pour la finale acquise le 4 mai ont permis d’amener une certaine sérénité au sein du noyau. L’occasion pour plusieurs joueurs de regoûter au terrain et d’empocher de précieuses minutes comme un certain Eden Hazard.

Ce match contre le Betis Seville devrait servir d’entraînement final pour perfectionner les automatismes entre les joueurs titulaires. Une victoire serait alors un boost de confiance conséquent avant la finale de la Ligue des champions face à Liverpool, samedi prochain.