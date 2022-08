Real Madrid : Benzema Ballon d'Or, "plus aucun doute" pour Ancelotti

Le Real Madrid a enlevé sa 5e Supercoupe d'Europe en battant l'Eintracht Francfort 2-0 mercredi à Helsinki

"Ca n'a pas été un match facile, ils étaient retranchés dans leur camp, mais on a réussi à marquer et on a bien contrôlé par la suite", a déclaré Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, au micro de Movistar+. "Au début de la saison, tu ne peux pas t'attendre à ce que l'équipe soit déjà à 100%, mais on a gagné et on a bien commencé la saison. Il y a une bonne ambiance, et cette bonne ambiance, je crois qu'elle peut nous aider à obtenir de meilleurs résultats, un meilleur jeu. Et gagner aide à motiver les joueurs".

Auteur du 2e but madrilène, Karim Benzema est devenu le 2e meilleur buteur du Real avec 324 buts, derrière Cristiano Ronaldo (450) et devant Raul (323).

"C'est un joueur très important, un leader", dit le technicien italien à propos de l'attaquant français. "Il a marqué de nombreux buts, il a bien fini la saison et maintenant il file tout droit vers le Ballon d'Or. Est-ce qu'il subsiste encore un doute (sur le fait que c'est lui qui va l'emporter, NDLR) ? Pour moi, plus aucun".