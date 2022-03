Real Madrid – Barcelone : le Real assommé, Araujo fait 0-2 (direct commenté)

Le K.O pour le Real Madrid, la confirmation du renouveau pour Barcelone ? Opposés dimanche soir dans un Clasico qui sent toujours bon le souffre, Madrilènes et Catalans auront sans doute chacun leur mot à dire dans une rencontre assez indécise sur papier.

D’un côté, les Merengue qui viennent de s’offrir une grosse bouffée d’oxygène et d’énergie positive en crucifiant le PSG sur le gong en Ligue des Champions. En tête depuis quasiment le début de saison, ils peuvent (en cas de victoire et d’un éventuel faux pas de Séville, 2e) creuser un gouffre quasiment rédhibitoire dans la course au titre (ils ont 10 points d’avance).

De l’autre, le FC Barcelone qui renaît depuis l’arrivée de Xavi, son ancien métronome devenu le fer de lance d’un renouveau plus rapide qu’attendu. En pleine crise existentielle il y a quelques semaines, les Blaugrana ont retrouvé le sourire et cette naïveté footballistique qui les caractérise et gravissent quatre à quatre les échelons du classement. Désormais 3e, ils se mettent à rêver de détrôner Séville de la 2e place. Et si déloger le Real de sa place de leader paraît utopique (-15), on imagine que les Catalans voudront faire tomber leur meilleur ennemi… sur sa pelouse. Alors, qui remportera ce Clasico ? Réponse dès 21 heures ce dimanche.