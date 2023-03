Real Madrid - Barça : les géants se retrouvent en demi-finale aller de Copa del Rey (Direct commenté 21h)

Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent en demi-finale de la Copa del Rey. Les deux formations connaissent des trajectoires opposées entre leurs ambitions nationales et européennes. D'un côté, le FC Barcelone cartonne en Liga et trône en tête du classement avec sept points d'avance sur le rival historique. Dans le même temps, les Blaugrana ont été éliminés lors du barrage de l'Europa League face à Manchester United. Le Real Madrid, de son côté, continue son histoire d'amour surréaliste avec la Ligue des champions en ayant enregistré un succès détonnant à Liverpool (2-5 après avoir été menés 2-0). En championnat cependant, les Merengue ont du mal à suivre la cadence.