Cet opus s’intitule Ready to Heal. Avec cet album, Judith Kiddo aspire à "rendre léger les combats" et à rire des galères. Mais la chanteuse peut parfois écrire des textes plus durs comme dans He Only Loves Me When I Cry.

Interrogée sur son écriture, elle répond : "Se faire surprendre par une émotion qui n’était pas prévue au départ c’est quelque chose que j’aimerais continuer de cultiver. Quand j’écris des paroles, j’essaie de faire en sorte que ça ressemble à mon journal intime de quand j’avais 14 ans. J’ai parfois des brouillons assez gênants à relire."