"Ready Player One" de Steven Spielberg bientôt sur Tipik !

Côté casting, c'est du beau monde qui vous attend. À l'affiche du film, vous retrouverez Tye Sheridan (super connu depuis son rôle dans The Tree of Life). Pour lui donner la réplique, la talentueuse Olivia Cooke (House of the dragon) mais aussi l'acteur australien Ben Mendelsohn (Bloodline). La team se poursuit avec l'acteur et humoriste T. J. Miller (Transformers : l’âge de l’extinction), Simon Pegg (Star Trek, Mission Impossible) et enfin Mark Rylance (Dunkerque).