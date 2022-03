Réactions, émojis et double authentification : WhatsApp fait le plein de nouveautés

La messagerie de Meta accueillera prochainement plusieurs nouveautés comme l’annonce le site spécialisé WABetaInfo. Voici ce qui attend les utilisateurs.

Une meilleure gestion des messages vocaux

La version Android de l’application permettra, tout comme la version web et la version iOS avant elle, de mettre en pause et de reprendre l’enregistrement de messages vocaux. WhatsApp aurait déjà lancé la publication de la mise à jour, qui devrait arriver prochainement sur le Google Play Store.

Des réactions et des émojis

Pour des conversations toujours plus conviviales, WhatsApp proposera de réagir à des messages à l’aide d’émojis. Une fonction basique, et déjà présente chez de nombreux concurrents (ou sur d’autres applications de Meta, comme Facebook et Messenger). Mais qui était curieusement absente sur WhatsApp.

Sur Windows, l’application WhatsApp facilitera par ailleurs la recherche d’émojis à l’aide d’un raccourci clavier. En tapant certains deux-points et mots clés, une liste d’émojis s’affichera.

Toujours plus de sécurité

Toujours selon WABetaInfo, WhatsApp proposera bientôt la double authentification via SMS. Concrètement, cela signifie qu’une fois l’option activée, l’utilisateur devra indiquer son mot de passe, puis un code reçu par SMS, pour se connecter.

Lancement des communautés WhatsApp

Cette nouvelle option permettra de rassembler les conversations de groupes par thématiques. Une communauté pourra héberger jusqu’à 10 sous-groupes, et le tout sera géré par des administrateurs, qui auront la possibilité d’inviter des nouveaux venus en proposant un lien ou un QR code à scanner.

Les administrateurs pourront également s’adresser à tout le monde à la fois en publiant un même message dans chaque sous-groupe.