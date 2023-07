Réactions au permis unique pour un nouvel hôpital de Vivalia, pour beaucoup c'est très positif

Beaucoup de réactions après la décision du Gouvernement Wallon d’octroyer le permis unique à un nouvel hôpital le long de la E-411 à Habay. Au sein même de l’intercommunale Vivalia, on se réjouit ! Le Directeur Général Pascal Mertens pense particulièrement aux nombreuses personnes et qui ont travaillé sur le projet et puis surtout "c’est un signal fort de la part du Gouvernement Wallon qui ouvre des perspectives pour maintenir et développer les soins de santé en Province de Luxembourg !" Du côté des partis politiques luxembourgeois, le Député PS Philippe Courard parle d’une décision courageuse et qui rencontre l’intérêt général des Luxembourgeois. Le Président provincial du MR, Benoît Piedboeuf parle d’une bonne nouvelle qui, avec un bon réseau de polycliniques et une bonne couverture de l’Aide Médicale Urgente, qui ouvre des perspectives. Pour François Huberty, Président provincial des " Engagés ", cette décision va dans le bon sens mais pas encore suffisante pour répondre aux besoins des patients en zone rurale, pour qui il faut s’atteler rapidement à réfléchir à l’avenir des sites existants. Chez Ecolo, le Député Jean-Philippe Florent relèveles 22 hectares agricoles préservés et des conditions de protection de la biodiversité mais pour lui la localisation n’est quoiqu’il n’en soit pas la bonne !