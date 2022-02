Ré-interprétation réussie d’une maison californienne dans nos campagnes belges - Pierre Papier Ciseaux

Cette semaine, Cédric et Virginie s’arrêtent chez Noémie Meijer, décoratrice et architecte d’intérieur ! Connue sur Instagram, sous le nom de " Pierre Papier Ciseaux ", Noémie propose quotidiennement des publications d’inspiration d’intérieurs et des DIY. Mais ce samedi, notre équipe vous présentera surtout sa " Maison Californienne ", sa jolie rénovation avec des intérieurs épurés, des meubles design et des couleurs sobres. Découverte samedi soir sur La Une !