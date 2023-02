Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le "Titanic", appareille pour son premier voyage. Quatre jours plus tard, il heurte un iceberg. A son bord, un artiste pauvre et une grande bourgeoise tombent amoureux.

Pour son 25ème anniversaire, Titanic ressort en salles en version remastérisée en 4K.

Le chef-d'œuvre réalisé par James Cameron et porté par Leonardo DiCarpio et Kate Winslet qui avait provoqué un record au box-office mondial à la fin de l'année 1997. Qui a remporté plus de 10 Oscars notamment pour la Meilleure Chanson Originale " My Heart Will Go On " interprété par Céline Dion.