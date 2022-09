Re-Cycle : Une pluie de lecture impregnée de musique

Dans un autre genre, mais imprégné par la musique, je vous propose ici l’autobiographie d’un dj. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Jean-Charles Dupuy qui retrace dans son livre " La nuit va nous perdre " ses 20 ans comme DJ de la célébrissime boite parisienne du Bus Palladium. C’est cru et c’est parfois proche du roman noir, vu que l’auteur y cause de son métier mais aussi de tous les à côté du monde de la nuit. Et entre la drogue et les filles faciles, il y a de quoi faire… ça se lit vite et c’est en même temps de temps en temps poisseux comme un bon roman bien noir. Un playlist Spotify existe d’ailleurs pour accompagner votre lecture. On y retrouve entre autres Al Jarreau, Steely Dan, les Who, Clapton, Bowie, Cure et plein d’autres…

Le bouquin suivant s’appelle "Chelsea Girls", et ce n’est pas un énième livre sur Andy Warhol, ni un texte qui célébrerait un des premiers hits de Simple Minds. Non, rien de tout ça ! Ici, l’écrivaine, artiste et poétesse Eileen Myles, une artiste queer très influente, raconte comment elle a quitté son bled américain très puritain et coincé direction New York, où elle croque la Grosse Pomme à pleines dents. Elle y découvre la galère, l’art et la défonce. Bref, une certaine idée du rock’n’roll. Et la bonne idée ici, c’est que la ville de New York et le célèbre "Chelsea Hotel" agissent presque comme des personnages à part entière. Il en sort un récit très fort qui rappellera plein de souvenirs à ceux qui auront eu la chance de visiter cette ville dans les années 60 et 70.

Enfin, on va terminer avec un livre où presque tout est vrai. Il s’agit de "Utopia Avenue" de David Mitchell. Ne cherchez pas le groupe "Utopia Avenue" dont parle l’auteur, puisque ce groupe n’a en fait jamais existé. Par contre, tout le reste retrace parfaitement bien les fondements de la scène psychédélique, ce qui fait de ce livre une presque biographie rock savoureuse. C’est d’autant plus déroutant que ce groupe imaginaire croise des musiciens qui, eux, ont bel et bien existé. Comme Leonard Cohen, Janis Joplin ou Syd Barrett. Et c’est bien ce mélange permanent entre réalité et fantasme qui fait le sel de ce tout bon roman.

Et je vous recommande donc chaudement ce bouquin pour les jours qui commencent fameusement à raccourcir !