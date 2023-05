Re-Cycle : Un faux et intox !

C’est ce que l’on appelle sans doute " le revers de la médaille ". Et puisque le vinyle revient à la mode, ses contrefaçons aussi. C’est un phénomène presque logique.

Le phénomène n’est évidemment pas nouveau : il existe plein de vinyles contrefaits, genre des faux collectors ou des copies de pièces très recherchées. En fait, c’est un peu comme les tableaux.

A ce petit jeu, le recordman du genre est un bon père de famille britannique : Richard Hutter. Qui a vendu de faux albums de 2012 à 2018 et a gagné plus d’un million d’Euros grâce à ce business qui ne sent pas bon du tout ! C’est un fan des Clash qui a donné l’alerte définitive. Il avait acheté un album de son groupe favori, avant d’en demander, en vain, le remboursement tant la qualité sonore lui paraissait défectueuse.

Il a alors contacté l’Office de la Répression des Fraudes, qui a acheté incognito un album des Guns’n’Roses, un des Queens of the Stone et quelques autres… pour en arriver à la conclusion qu’il s’agissait de faux, là aussi ! S’en est suivie une perquisition suivie d’une arrestation et d’une peine de prison et bonne et due forme.