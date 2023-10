Re-Cycle : Souvenirs, souvenirs…

Soyons clairs : ce n’était pas mieux avant, mais c’était très bien aussi. La preuve par quelques souvenirs gravés sur papier.

Et on commence par Charlie Watts, l’Anti Rockstar (éditions HarperCollins) où l’auteur dresse le portrait du batteur des Stones décédé voilà deux ans. Et la bonne idée, ici, est aussi de retracer qui était ce personnage en dehors des Stones. Certes, le livre s’ouvre bien entendu à des témoignages de la bande à Jagger, mais aussi à la période pré-stonienne de Watts, lorsqu’il jouait du pur jazz, ou à des gens issus de la mode (Dont Watts était un grand fan.) voire, côté privé, à ces proches qui disent combien il était aussi un mari attentionné. C’est ce portrait tour à tour intimiste et plus mondain qui fait tout le charme de cette biographie. Il faut dire aussi que l’auteur, Paul Sexton, suit les Stones depuis un moment. Ce qui a bien entendu aidé à recueillir des témoignages de première main.

Toujours dans la musique, Laurent Jaoui nous raconte tout simplement L’histoire de la Radio Rock (éditions Le Castor Astral) en France. Tout ça bâti autour d’entretiens passionnants avec ceux qui ont fait, ou font encore, la radio rock made in France, comme Yves Bigot, Michka Assayas, Francis Zegut ou Rebecca Manzoni… Et c’est parti pour une suite d’anecdotes et des souvenirs rarement partagés avant. A lire avec Classic 21 dans les oreilles, bien entendu !

Et puis, toujours en musique, et même si le groupe est encore en activité, on signalera l’excellent livre de photos consacré à The Cure (Editions L’imprévu), avec une foule d’images inédites sorties de l’appareil du photographe Tom Sheeran et une préface sortie du stylo de Robert Smith. Ce livre va des débuts du groupe jusqu’en 2005. Et on y voit donc même des images très rares de l’association de Robert avec Siouxsie en 1982 et 1983. Sinon, on passe des coulisses des concerts des débuts aux productions titanesques plus récentes. Sans oublier les studios d’enregistrement et les photos en forme de portrait. Rarement un livre de photos nous aura autant charmés. Bref, foncez !