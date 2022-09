Re-Cycle : Sortie de films en DVD, retrouvez leur B.O. très rock !

Ce n’est pas parce que nous avons passé l’été les doigts de pied en éventail que tout le monde en a fait de même. Regardez les éditeurs de DVD, par exemple, ils ont rivalisé pour nous offrir le meilleur du cinéma à domicile, et surtout le meilleur de la musique de film. Et on commence par un gros chapitre "Batman" ! Là, il y a plusieurs bonnes choses…

Sachez tout d’abord que le tout bon "The Batman", dernier volet en date de la saga, vient de sortir. Tout a déjà été dit sur l’intrigue du film. Par contre, au niveau musique, il y a du neuf ! Puisque c’est Michael Giacchino qui reprend la musique du film, et succède donc à d’illustres noms comme Danny Elfman ou Hans Zimmer qui avaient bossé sur les films précédents. On connaît Giacchino parce que c’est lui qui a signé la musique de "Cloverfield" et de quelques films de "La planète des Singes". Ici, il signe une bande-son aussi épique que romantique, avec du classique et des choses plus enlevées. Et puis, cette musique est aussi l’occasion de redécouvrir le "Something in the Way" de Nirvana.

Ensuite, et toujours à propos de l’homme-chauve souris, sachez que ses meilleurs films sont réédités en version collector et contiennent une pluie de bonus, de même que des photos, des posters et plein d’autres réjouissances. C’est par exemple le cas du premier "Batman" avec une musique signée Prince et un Jack Nicholson inoubliable dans le rôle du joker.

Autre toute belle surprise de l’été : c’est la musique du troisième volet des "Animaux Fantastiques". Le film s’appelle "Les secrets de Dumbledore", et on est en terrain connu pour la musique. Puisque c’est James Newton Howard, qui était déjà à la barre des deux films précédents de la saga, qui s’y colle de nouveau. Et comme tout est dans tout, sachez que Newton Howard avait aussi participé à la musique du film de Batman "The Dark Knight", qui vient lui aussi d’être réédité en édition collector !