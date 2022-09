Re-Cycle : Slipknot, Stupeflip, Residents, Daft Punk, Kiss, Gorillaz..., ces groupes qui se cachent sous des masques et autres !

Puisque le nouvel album de Slipknot, "The End So Far", sort le 30 septembre, saisissons cette occasion pour dresser un petit panorama des groupes qui avancent masqués. Et vous allez voir que si Slipknot est sans doute le groupe qui a plus marqué les esprits avec ses masques entre le terrifiant et le grand guignol, un paquet d’autres groupes ont eu cette même idée avant.

A ce petit jeu, les plus connus sont bien entendu nos amis de Kiss, qui viennent de raccrocher les guitares et leur grimage, cela dit…

Tant que l’on parle de précurseurs, il faut bien entendu évoquer les Residents, qui avancent masqués depuis plus de 40 ans et 80 albums. Et on ne sait toujours pas qui ils sont, vu que personne n’a jamais brisé le secret. Pour avoir été à des festivals où le groupe jouait, je peux témoigner que tout est fait pour conserver le mystère. Puisque la loge du groupe est bien gardée pour tenir les curieux à bonne distance, et que le chemin qui mène le groupe du backstage à la scène est généralement recouvert de draps noirs. On ne sait jamais si un masque tombait par accident ! L’avantage, bien entendu, c’est que quand on porte des masques, on peut changer les membres du groupe dès que certains membres atteignent une certaine limite d’âge. C’est ce qu’on soupçonne les Residents d’avoir fait déjà quelques fois, en fait.