Re-Cycle : Rock et pop culture, quelques idées de lecture

La pop culture, quand ça touche au rock, c’est encore mieux !

La preuve avec l’excellent livre " Destin animé ", qui revient sur l’histoire du studio " Xilam ", qui a aussi été baptisé " Le Pixar à la française ". Ce qui est bien entendu un sacré compliment. C’est par exemple à ce studio que l’on doit la coproduction du film génial " Gainsbourg (Vie héroïque) ". Mais aussi des dessins animés comme " Les zinzins dans l’espace ", dont la musique et la chanson du générique sont signées Iggy Pop. Bref, l’iguane fait partie de l’histoire de ce studio qui, à l’image des studios belges de " nWave ", a mis l’animation européenne sur orbite.

On enchaîne sur un autre sommet de la pop culture, j’ai nommé la saga du " Seigneur des Anneaux " ! ''Aux Origines Du Seigneur Des Anneaux’’ chez Third éditions, livre très solidement documenté remonte aux origines du mythe et raconte par le menu comment on est passés des livres de Tolkien aux films de Peter Jackson. Et puis, et c’est l’une des toutes belles surprises de ce live, il renferme des entretiens inédits avec Howard Shore, qui a composé la musique de la trilogie au cinéma. Bref, ce livre parle série, film et musique. Et le mélange est parfaitement équilibré.

Puis, on retombe dans la musique avec quelque chose de très particulier, ce sont " Les ailes de Sarajevo ", c’est-à-dire l’histoire vraie à la base de la chanson de U2 " Miss Sarajevo " par un travailleur humanitaire qui arrivera à convaincre le groupe d’assurer des liaisons par satellite entre les habitants de Sarajevo lors de guerre des Balkans et les écrans qui sont sur la scène de la tournée du " Zoo TV Tour ". C’est bien entendu une histoire fascinante qui doit être lue et partagée, surtout en ces temps troublés. Car c’est un hymne à l’aventure, au courage et à la paix !