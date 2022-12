Re-Cycle : Quelques coffrets de films et séries cultes

C’est le même phénomène avec le petit sorcier à lunettes avec le nouveau coffret Blu-Ray reprenant l’intégrale des films de Harry Potter et les 2 premiers volets des animaux fantastiques. Là aussi, la musique joue un rôle prépondérant dans chaque film. Et là aussi, même phénomène : John Williams a signé la musique des trois premiers films de Potter avant d’à nouveau céder le relais à d’autres. Et c’est sans doute parce que les bandes-son sont souvent passées au second plan vu le succès des films et de leurs multiples effets spéciaux qu’elles n’ont pas été remarquées à leur juste valeur. Mais là, comme on connaît les films par cœur, même si on les revoit toujours avec plaisir, c’est l’occasion de faire plus attention à la musique !

Idem si on s’enfile le coffret intégral de la série "Game of Thrones" qui vient de sortir. Là, on se partagera entre le gigantesque plaisir de revoir en quelques traites cette série, de 73 épisodes quand même, en même temps que se replonger dans un son inoubliable. Et un bonheur n’arrivant jamais seul, on annonce aussi la sortie de la première saison de "House of the Dragon" dans une version sublime en haute définition.

Et on se replongera bien entendu avec le même plaisir dans le box "007 Daniel Craig" regroupant les 5 films avec Mister Craig dans le smoking de 007. J’ai nommé "Spectre", "Quantum of Solace", "Casino Royale", "Mourir peut attendre" et "Skyfall". Là, outre le générique inimitable, on renouera avec des chansons emblématiques signées Chris Cornell, Adele ou Jack White. Quant aux films, ils comptent bien entendu parmi les meilleurs de Bond selon les fans, et c’est bien entendu un plaisir total de tous les revoir.

Dans un tout autre genre, LE cadeau idéal pour les enfants ! J’ai nommé la sortie en édition collector des "Minions 2" en Blu Ray accompagnée de 2 mini-films et d’une pluie de bonus tous plus délirants les uns que les autres.