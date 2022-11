Re-Cycle : Quatre livres Rock extraits de la rentrée littéraire

Je n’ai pas lu les 490 romans qui sont sortis lors de la rentrée littéraire. Par contre, j’en ai parcouru une pile quand même. Et je vous en sors 4 qui transpirent le rock. Il y a ceux qui ont la musique pour thème et ceux dont l’auteur est rock’n’roll pour une raison ou l’autre.

Et on commence par le " Cher Connard " de Virginie Despentes. On connaît et on adore Virginie Despentes depuis ses débuts avec " Baise-moi ". Et on avait aussi adoré sa trilogie " Vernon Subbutex ", qui se passait sur fond de crise du disque. Ici, elle livre un roman qui se construit entre deux personnes sous forme d’échange de lettres. Cela se passe entre une star et quelqu’un qui l’a harcelée, le cher connard du titre, donc. C’est évidemment très punk et direct à chaque ligne. Et puis, Despentes n’hésite pas à jouer avec plein de références musicales. Et à citer Bowie, Notorius B.I.G., Oreslan ou, entre autres, Public Ennemy. Et rien n’est gratuit. Puisque chaque nom de musicien ou de groupe nous sert à imaginer le portrait de chacun des deux protagonistes.