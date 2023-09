Re-Cycle : Quand les artistes signent une musique de film complète…

Les musiques de films sont (trop ?) souvent une compilation de morceaux connus ou de bons souvenirs, mais ce n’est pas une raison pour oublier que certains artistes ont signé des musiques de films en intégralité ou presque. Et c’est créatif donc bien plus intéressant…

Par exemple, en 1977, c’est Tangerine Dream qui, avec Sorcerer, avait signé un nouvel album qui était, du même coup, la bande-son du film du même nom signé William Friedkin. Il en sort 12 titres, dans l’atmosphère du film, mais que l’on peut aussi écouter comme ça.

Plus près de nous, en 2000, on épinglera aussi Air et son album qui constituait la bande-son du film de Sofia Coppola The Virgin Suicides. Il en sortira plus de dix titres qui sont influencés par le planant de Pink Floyd ou le rythme de Melody Nelson de Gainsbourg. Une fois encore, cet album se suffit à lui-même, même sans le film. A côté de ce disque existe aussi une version plus attendue de la musique du film, reprenant divers morceaux d’autres musiciens. Mais l’essentiel demeure l’autre opus.

De son côté, même si le phénomène l’a un peu gonflé, Yann Tiersen a signé la musique du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de A à Z. Et, alors qu’il a multiplié les albums, c’est bel et bien celui-ci qui lui a valu une renommée mondiale. Et n’espérez pas entendre la musique de ce film lors d’un des concerts de Yann : il n’en joue plus jamais !