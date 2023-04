Re-Cycle : Quand la musique joue le jeu

Je vous avais déjà parlé il y a un bon moment de la musique rock intégrée dans des jeux vidéo, ou des musiciens qui composaient pour les jeux vidéo. Mais pas encore de l’inverse. Et pourtant…

Et pourtant le contraire se vérifie aussi de plus en plus : des concerts de musiques de jeux vidéo se multiplient comme si on allait à un concert de rock.

Bref, la musique des video games n’a plus rien à envier au rock, à la variété ou au classique. Elle constitue une musique autonome comme la musique de films qui n’a plus besoin des images pour se laisser savourer.

En témoignent des concerts (dont certaines seront donnés au printemps !) de la bande-son du grand classique " Final Fantasy " à Lyon.

Et puis, plus près de chez nous, l’Orchestre Philarmonique Royal de Liège a récemment donné carte blanche à Eímear Noone, cheffe d’orchestre mais aussi l’une des plus grandes compositrices de musiques dédiées à cet univers magique ! Elle a donc reçu carte blanche pour diriger un orchestre philharmonique qui s’est essayé à " Zelda ", " Mario Bros ", ou à des plages musicales de " Fortnite ".

Tout ça sans oublier que même la très prestigieuse BBC a rendu hommage à ce style de musique. C’était l’été dernier à travers les célèbres " BBC Proms ", bastion de la musique classique qui, et c’est un signe essentiel, s’est ouvert aux jeux vidéo, avec un concert qui a par exemple interprété des airs issus de " Battlefield ".