Re-Cycle : Quand des artistes manipulent les charts !

Et puis, un autre moyen d’influencer les ventes de disques à grande échelle a récemment pris de l’ampleur: la concentration des médias ! Et là, on ne parle plus des collectionneurs. Ainsi quand le financier Vincent Bolloré a pris les rênes du groupe Prisma Media, fabriquant des magazines genre, entre autres, Télé Loisirs, Gala, Neon ou Flow, il a ordonné aux rédactions de mettre en avant les artistes en contrat avec Universal Music. Créant du même coup une solide distorsion dans le monde des médias et de la musique. Puisque les lecteurs de ces magazines l’ignorent sans doute, mais ils ne sont pas tenus au courant de l’actu musicale au sens large, mais souvent uniquement de l’actu musicale des artistes Universal Music.

C’est de ceci, et d’autres choses, que l’on appelle " synergies " dans les hautes sphères, pour ne pas dire " marketing préférentiel ", que traite l’excellent bouquin Le Boa signé Jean-Marie Bretagne (éditions Philippe Rey). Il en sort un témoignage glaçant sur la manière dont le presse peut biaiser la réalité, piétinant le concept d’" indépendance éditoriale ". Ce livre se lit comme un récit de A à Z et, si ça fait peur, ça pousse aussi à multiplier les sources d’informations, seule solution pour contrer ce genre de phénomène. Et ça, c’est plutôt une bonne chose !