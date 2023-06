Re-Cycle : Profiter des vacances pour élargir ses horizons

Les vacances d’été arrivent à grands pas, et c’est le bon moment pour élargir un peu ses horizons tout en restant dans la pop-culture et le vintage !

C’est-à-dire que l’on va parler souvenirs dans cette rubrique, cette semaine !

Et on va commencer par se souvenir des Livres dont vous êtes le héros. Ces bouquins interactifs ont cartonné chez les ados des années 80 ! Et l’auteur retrace ici l’histoire de cette saga mythique des origines à nos jours, sans oublier de voir ce que ce genre de " Littéraction " représente encore aujourd’hui. Il en sort un ouvrage (Third Editions) bien construit et bourré d’infos passionnantes sur un type de livre qui a toujours fait recette en son temps, et a sans doute donné le goût de lire à toute une génération de lecteurs. C’est sérieux sans être satisfait, bardé d’anecdotes sans être barbant, érudit sans jamais être pénible à lire. Bref, c’est un des musts de plage cet été.

Autre must dans un autre genre avec un excellent bouquin qui raconte l’histoire officieuse de Street Fighter (Third Editions). Au total : plus de 60 témoins et acteurs qui, impliqués de près ou de loin dans la création et la diffusion du jeu, nous en disent un maximum au sujet de Street Fighter. Ce livre a nécessité plusieurs années de travail pour revenir en détail sur l’un des Graals absolus de la pop-culture ! Et même si vous n’êtes pas fans de retrogaming, ce livre est aussi fait pour vous tant il déborde de références à une époque qui n’en finit pas de nous revenir comme un boomerang.

Et tant que l’on parle de jouets et de jeux vidéo, on va vous encourage à sortir de chez vous durant cet été. Puisqu’un incroyable pôle dédié à la pop-culture existe à Bruxelles. C’est effet sur le site de Tours & Taxis que se trouve le Pixel Museum, d’une richesse incroyable et dédié à l’histoire des jeux vidéo. Tandis que juste à côté, le Toys Discovery Museum plonge dans l’histoire des jouets vintage que nous aimons tant ! Il s’agit des collections de deux passionnés qui s’étalent sur des centaines de mètres carrés. C’est insoupçonné dans cet endroit. Mais c’est aussi pour ça que ça vaut le détour.