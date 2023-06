Re-Cycle : Pour préparer l’été des concerts

Sinon, quand la musique est bonne, elle le reste ! Et c’est aussi le moment de se rappeler de ceux qui ne reviendront jamais fouler nos plaines. On pense bien entendu au Queen de Freddie Mercury, avec le même concept que " Springsteen – La Totale ", ici forcément appelé " Queen – La Totale " (Hachette). Au programme: 188 chansons disséquées et analysées de fond en comble, soit l’intégralité des morceaux de Queen expliquée. Le tout avec des témoignages des principaux collaborateurs du groupe. C’est prenant et passionnant de bout en bout. Et même les fans qui pensaient tout connaître risquent bien d’apprendre des choses !

Même phénomène avec le " Lolabacédaire " (Lamiroy) consacré aux Kinks. Le principe est le même que pour Kiss : ce livre est aussi un abécédaire qui profite de chaque lettre de l’alphabet pour plonger dans l’histoire du groupe. C’est joliment écrit par deux anciens journaliste musicaux, dont vous connaissez certainement l’un des deux puisqu’il s’agit de " notre " Pierre Guyaut. Bref, nous sommes en de bonnes mains, et ça se sent à chaque page de ce livre jamais savant même s’il regorge d’infos.

Enfin, pour terminer, on passe par l’excellent " Rock en France de 1976 à nos Jours " (Le Mot et le Reste) qui parle de 100 disques essentiels, qui font toute la particularité de rock à la française. On y croise donc les Rita Mitsouko, Dominique A et autres Marquis de Sade… autant de noms à travers lesquels le livre fait le point sur l’émergence d’un genre qui est devenu une marque de fabrique à part entière. Non content de parler de musiciens essentiels, ce très chouette bouquin aborde aussi les labels et festivals non moins essentiels qui ont permis la reconnaissance du rock made in France. Il en sort un panorama très complet du genre permettant de savoir d’où vient, tout en essayant de savoir où il va…

Dans le genre plus exhaustif, on signalera aussi la réédition du " Dictionnaire Amoureux de la Chanson Française " (Plon), qui actualise toute une série d’entrées comme Polnareff, Johnny ou Bashung, entre autres. Mais qui, surtout, procède à de nouvelles entrées comme Clara Luciani, Gaëtan Roussel, et d’autres. Et on y retrouve même le terme " streaming ". En résumé, ce dictionnaire permet, lui aussi, une immersion dans la chanson française. Et c’est franchement bienvenu !