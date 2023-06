Re-Cycle : Pour passer l’été en bonne compagnie !

Après, Wes Anderson n’est pas le seul à avoir intelligemment inséré de la musique dans ses films. Martin Scorsese n’est pas en reste avec Jumpin’Jack Flash des Stones dans Mean Streets en 1973 ou le ça Plane pour moi de qui vous savez dans Le Loup de Wall Street 40 ans plus tard.

David Fincher a fait très fort aussi. Vu qu’il utilisera le Closer de Nine Inch Nails dans Seven (1995), les Pixies avec Where is my Mind dans Fight Club (1999) ou encore les Beatles (Baby, You’re a Rich Man) dans The Social Network en 2010.

Bref, il y a de quoi faire cet été pour (re) découvrir tout ça !

Et si voulez faire des pauses d’écran, on vous conseille deux livres.

Le premier s’appelle Mon Oncle de Brooklyn et suit brillamment les pérégrinations d’une journaliste dans la vie culturelle de New York. C’est joliment écrit et ça convoque plein d’images de la mythologie new-yorkaise. Et on sort de cette lecture avec une sorte de regret éternel : celui de ne pas avoir approché ce microcosme. Car même s’il n’épargne rien à l’héroïne, il n’en reste pas moins fascinant.

Enfin, je m’en voudrais de vous laisser partir en vacances sans vous dire tout le bien que nous avons pensé de Reine d’un Jour de Kirstin Innes. Ce livre suit la montée (très haut) et la descente (très bas) d’une musicienne de rock, mais montre aussi comment sont encore trop souvent traitées les femmes jouissant d’une vie publique. Il en sort un livre forcément corrosif qui a souvent été cité comme un des meilleurs livres de l’année par la presse anglo-saxonne. Une série tirée de ce bouquin est en préparation et on vous en reparlera forcément.

D’ici là, passez un bel été !