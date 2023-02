Re-Cycle : Pour accompagner les concerts et les albums à venir…

U2 sortira un nouveau disque, Songs of Surrender, le 17 mars prochain. Où le combo revisitera des classiques et des titres moins connus en version acoustique. Pour patienter, on vous conseille de lire la première autobiographie de Bono. Elle vient de sortir et s’appelle… " Surrender ". Et là, le chanteur parle de tous les sujets. Depuis son enfance dublinoise jusqu’à ce que son groupe devienne intouchable, en passant par les années de formation. Mais, surtout, Bono n’évite pas non plus les thèmes connexes comme celui de son activisme et son soutien à des causes diverses et variées. Il en sort un livre dense, forcément de première main, qui nous change de plusieurs bouquins consacrés à U2, écrits par des gens, qui font semblant de connaître le chanteur, mais connaissent en fait souvent quelqu’un qui connaît un copain qui s’est trouvé une fois dans le même pub que Bono.

Et à peu près un mois après U2, c’est Metallica qui va débarquer avec un nouveau disque ce 14 avril. Il s’appellera 72 Seasons, titre qui fait référence aux " 18 premières années de nos vies qui forment notre vrai ou notre faux moi ", selon James Hetfield. Si les premiers extraits que l’on en a entendus donnent furieusement envie de découvrir tout le disque, deux excellents livres viennent de sortir à propos de Metallica.

Le premier s’appelle " Metallica – Bêtes de scène ", et tout est dans le titre. Puisque, du premier concert de la bande en 1982 aux sets donnés dans la foulée de S & M 2 en 2019, ce livre évoque en profondeur comment le groupe se prépare aux concerts et pourquoi il est si bon sur scène. Le tout avec plein de photos inédites et une foule de détails concernant les prestations de Metallica.

Par ailleurs, on signalera donc l’arrivée (enfin) de la traduction en français de la somme " The Black Album in Black & White " qui revient en textes et photos, rares pour la plupart, sur la genèse du fameux Black Album, le disque aux 35 millions d’unités vendues. Et comme si cela ne suffisait pas, ce pavé jouissif s’immerge aussi dans la tournée de 300 dates qui a suivi !

Dans un autre genre, on va finir par Elton John, qui sera sur la scène du Sportpaleis d’Anvers les 27 et 28 mai prochains. Et c’est donc le tout bon moment pour se ruer sur le splendide " Elton John – La totale ", qui, à force d’analyse, d’anecdotes et d’extraits d’interviews, revient sur la genèse, les paroles, les mélodies ou les arrangements… de plus de 400 chansons, de " Empty Sky " en 1969, à " The Lockdown Sessions ", en 2021. Et, en creux, quand on revient sur ses textes, on se rend compte à quel point ceux-ci déroulent le portrait de ce musicien qui va donc clore plus de 50 ans de carrière avec style. On n’en attendait pas moins de lui…