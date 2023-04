Re-Cycle : Où vont-ils chercher tout ça ?

Sans le savoir, vous adorez sans doute des chansons qui ont été inspirées par des bars louches, des milieux interlopes ou des amours d’une tristesse abyssale. Quelques exemples…

Par exemple, le " Roxane " de Police est inspirée des prostituées du quartier parisien de Pigalle, à Paris.

Nous sommes fin des années 70, Police vient de donner un concert dans une toute petite salle parisienne. Et comme le groupe n’est pas encore connu du tout, il loge dans un hôtel miteux du coin. Fauché, Sting n’a que son poignet et son imagination pour se consoler, puisque ses maigres moyens ne lui permettent pas de passer la nuit avec l’une des filles qui fait le trottoir sous sa fenêtre. Il commence donc à divaguer en chanson. Et c’est alors que lui vient cette phrase iconique : " Roxanne, you don’t have to put on the red light ". Quant au prénom de " Roxane ", l’idée lui viendra de l’affiche d’un théâtre du coin, comme quoi tout est dans tout dans ce coin, qui joue la pièce " Cyrano ". On connaît la suite : le single se vendra à plus de 40 millions d’unités dans le monde, faisant la richesse de Sting, qui s’était inspiré d’une histoire de prostitution un brin inventée pour ce morceau.

Dans un autre genre le hit de Green Day " Wake me up when september ends " est venu de cette phrase que le chanteur Billy Joe Armstrong avait dite à sa mère alors qu’il avait dix ans et qu’il revenait des funérailles de son père, décédé des suites d’un cancer foudroyant. Il aurait voulu que ce mois ne soit qu’un cauchemar de gamin, mais non…