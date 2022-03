Re-Cycle : Nos Artistes dans l'Intimité à travers des Livres

Dans le même genre, je vous conseille aussi le tout beau " Dahovision(s) " où, là, un écrivain devenu fan, à moins que ce soit l‘inverse, a disséqué chaque chanson pour tirer les références culturelles qui se trouvent dans les textes, les pochettes, les clips et les concerts. L’auteur s’est nourri de ses propres réflexions et recherches, mais aussi d’entretiens avec Etienne Daho. Qui, du coup, a du découvrir des choses sur lui-même qu’il ne connaissait même pas.

Et là, d’un coup, on passe à du plus mystique… Puisque dans le livre " Let Love Rule ", Lenny Kravitz raconte sa vie mais revient surtout sur la religion et sur sa volonté de toujours trouver ce qu’il appelle " la bonne voie ". C’est parfois planant, mais c’est aussi rudement bien écrit et passionnant du début à la fin !

Et puis, un bon moyen de plonger dans les marottes, les obsessions et parfois l’intimité des musiciens, c’est de consulter un petit livre très sympa qui s’appelle " 100 classiques rock et leur sens caché ". On y apprend qui est la Suzanne de Leonard Cohen, le Denis de Blondie ou la Lola des Kinks. Mais, surtout, on découvre pourquoi le " Killing an Arab " de The Cure n’est pas une chanson raciste ou d’où vient de " All the young dudes " de Mott the Hoople. C’est donc aussi une descente dans les coulisses de la musique, mais via une autre direction.

Et pour finir, on va passer au cinéma avec le tout bon petit volume " Jean Gabin – Maintenant je sais ", qui essaye de percer le mystère Jean Gabin en tentant de faire parler un acteur qui adorait le silence. C’est riche, très documenté et très bien construit et on y apprend plein de choses sur cette personnalité mythique !

