Re-Cycle : NM, VG+, VG-..., à propos de disques vinyles mais qu'est-ce que cela veut dire ?

Mais des listes de disques peuvent encore contenir bien d’autres abréviations qui ne renseignent pas sur la qualité, mais sur bien d’autres choses. Je vous en ai épinglé les principales.

Le " PS " signifie " Picture Sleeve "n c’est-à-dire que le disque est dans une pochette illustrée, à l’inverse des disques promotionnels, qui sont généralement juste glissés dans des pochettes noires ou blanches.

Un " EP " signifie que vous avez affaire à un " Extended Play ", bref, à un maxi. C’est assez typique des années 80.

Un " SS " signifie " sill sealed ", c’est-à-dire encore emballé.

Un " CC " désigne un " Cut Corner ", c’est-à-dire un " coin coupé ". Il faut savoir qu’il y a trois décennies et plus, les grossistes américains soldaient les disques et en coupaient un coin de la pochette, comme on le fait avec un passeport, pour montrer que le disque était vendu soldé, en général ans l’entrepôt du distributeur et pas en magasin !

Et on termine par le " FOC ", qui n’est pas une insulte, mais désigne une " fold out sleeve ", à savoir une pochette qui s’ouvre à la manière d’un livre. C’est par exemple le cas des premiers exemplaires de l’album de Queen " A night at the opera ", dont la pochette s’ouvrait, laissant apparaitre une photo du groupe ainsi que toutes les paroles des chansons du disque.

Bref, pour voir si tout le monde a suivi, si je vous dis que j’ai trouvé le " Faith " du Cure en VG+ - PS et qu’il est encore " SS ", vous saurez sans peine déchiffrer ce que je viens de vous raconter.