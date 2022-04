Re-Cycle : Mourir mais Bêtement…

Puis, dans le style ''ils l’ont un peu cherché quand même'', je vous présente Terry Kath, chanteur et guitariste du groupe Chicago. Un soir de beuverie, il décide de faire une bonne blague à ses invités en mettant un revolver non-chargé sur sa tempe et en simulant son décès. Comme la blague a bien fonctionné, il décide de remettre ça avec un autre de ses flingues, qui était malheureusement bel et bien chargé. Moralité de tout ceci : les plus courtes sont les meilleures.

Et, en la matière, il y a toujours pire et c’est bien ça qui est grave ! Par exemple, je vais vous parler de Mike Edwards, le violoncelliste d’Electric Light Orchestra. Alors qu’il rentrait chez lui tranquillement, il a voulu prendre une route de campagne et éviter l’autoroute parce que c’était plus beau. Et là, manque de pot, une botte de foin de 500 kilos a roulé le long d’une colline et s’est écrasée sur sa voiture, ce qui ne lui a pas laissé la moindre chance.

Et puis, pour terminer, on redevient un petit peu sérieux avec le suicide le plus suspect de l’histoire du rock. En l’occurrence celui d’Elliott Smith. Sa petite amie de l’époque prétend toujours qu’il se serait suicidé de 2 coups de couteau dans la poitrine. On va lui laisser le bénéfice du doute, même si personne n’a vraiment l’air d’y croire ! Parce que se suicider d’un coup de couteau, on veut bien y croire. Mais deux, ça commence à ressembler à un meurtre. Bref, on ne saura jamais et voilà donc le thème de notre dissertation de ce samedi : peut-on se tuer deux fois de suite ? Vous avez une semaine pour y réfléchir.