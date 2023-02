Re-Cycle : Mais que fait la police ?

Mais la police n’est pas toujours aussi clairvoyante ! En témoigne ce qui est arrivé à Bob Dylan en 2008. Alors qu’il est en pleine tournée, son tour-bus est garé sur un parking pas loin de la petite ville de Lakewood. Et Bob, qui avait besoin de se dégourdir un peu les jambes, part se promener en milieu de soirée. Un peu plus loin, il voit une maison à vendre et décide d’en faire le tour car il la trouve intéressante. Mais les propriétaires de la demeure s’inquiètent de voir ce vieil homme inspecter leur maison alors qu’il fait déjà noir. Donc, ils appellent la police. Une policière arrive et arrête le Zim. Qui a beau dire qu’il est Bob Dylan, rien n’y fait ! Rien n’y fait non plus quand elle appelle son chef qui vient voir cet homme prétendant être Bob Dylan, mais ne le reconnaît pas non plus ! Bref, il faudra raccompagner Dylan à son bus pour qu’il montre son passeport resté là. Et que tout le monde soit finalement convaincu qu’il disait vrai…