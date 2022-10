Re-Cycle : Les Vinyles, produits de luxe ?

D’abord, il faut savoir que quand le vinyle a quasiment disparu de la circulation dans les années 90, les usines de pressage de vinyles ont quasiment disparu par la même occasion. Résultat, maintenant que la demande remonte : les usines sont rares, et ce qui est rare est cher. En plus, il faut jouer des coudes et payer cher pour pouvoir faire presser son disque. Et à ce petit jeu-là, ce sont les plus connus qui s’en sortent le mieux. Par exemple, en novembre dernier, Sony Music avait commandé 500.000 exemplaires du quatrième album d’Adèle. Résultat : tous les autres disques n’ont pas été pressés dans les quantités voulues. Et sont devenus rares et chers. Vient ensuite le prix des matières premières en hausse pour fabriquer des vinyles. Puis, le vinyle n’est pas aidé ni par son poids ni par son format face à la hausse des tarifs postaux qui s’envolent aussi. Enfin, pour peu que vous commandiez souvent des disques en Grande-Bretagne, vous savez que le Brexit a encore rajouté des frais de douane qui n’existaient pas avant.

Et pour définitivement enfoncer le clou, certaines firmes de disque ont vu dans la mode du vinyle l’occasion de faire de l’argent sur le dos des mélomanes. Ce qui fait que les albums d’Air et de Téléphone, par exemple, ont augmenté de 100%. Bref, direction les brocantes et le marché de l’occasion pour les fans de vinyle. Voilà qui tombe bien, c’est samedi ! Et on a le temps de visiter ce genre d’endroits…